Pratt & Whitney Canada a sélectionné Latécoère et sa filiale Comtek Advanced Structures pour la conception et la production d'un assemblage composite structurel, dans le cadre du programme de démonstrateur de vol hybride-électrique de RTX.



Latécoère sera ainsi chargé de concevoir le carénage sous l'aile, un assemblage articulé de deux mètres de long entièrement en composite, monté avec le système de propulsion hybride-électrique sur l'aile centrale tribord du banc d'essai de l'appareil expérimental.



Le démonstrateur combinera un moteur thermique de Pratt & Whitney Canada à haut rendement et un moteur de 1 MW développé par Collins Aerospace. Il vise à améliorer de 30 % la consommation de carburant par rapport à un turbopropulseur actuel.



(Image © RTX)