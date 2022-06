La version chinoise du H175 a terminé ses essais en vol en vue de sa certification

L'hélicoptère AC352 d'Avicopter, version chinoise du H175 d'Airbus Helicopters codéveloppée par AVIC (Aviation Industry Corporation of China ), vient de conclure une série de vols d'essai de plus de cinq heures, de jour comme de nuit, pour valider la fiabilité de ces systèmes et équipements, une dernière étape vers sa certification chinoise.



L'hélicoptère de transport civil de 7 tonnes chinois est motorisé par deux turbines WZ16 (également dénomées Ardiden 3C en Europe), une motorisation développée par Safran Helicopter Engines avec Harbin Dongan Engine et le Hunan Aerospace Propulsion Research Institute (HAPRI) - tous deux membres d'Aero Engine Corporation of China (AECC).



Le moteur WZ16 est d'ailleurs le tout premier moteur aéronautique chinois développé dans le cadre d'une coopération internationale à obtenir une certification complète par l'Administration de l'Aviation Civile de Chine (CAAC).



Pour rappel, l'AC352 avait réalisé son vol inaugural en décembre 2016, avec une certification alors attendue un an plus tard. La campagne de certification avait quant elle vraiment démarrée fin 2019.



Le H175 d'Airbus Helicopters est quant à lui déjà en service depuis 2014, ayant accumulé plus de 140 000 heures de vol, dont la moitié avec l'opérateur NHV Group (Noordzee Helikopters Vlaanderen), client de lancement.