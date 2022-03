La CAA approuve le STC d'Aeronautical Engineers pour la conversion de Boeing 737-800SF

L'autorité britannique de l'aviation civile (CAA) a validé le certificat de type supplémentaire d'Aeronautical Engineers pour la conversion de Boeing 737-800 en avions cargo.



Ceci intervient alors que le premier Boeing 737-800SF à être exploité au Royaume-Uni vient d'être livré et s'apprête à entrer en opération, auprès d'un client dont l'identité n'a pas été révélée.



Le STC avait déjà été approuvé par les autorités américaine, chinoise, européenne, canadienne, des îles Caïmans et de Guernesey, mais la CAA a dû se plier à la démarche à la suite du Brexit.



AEI rappelle qu'elle est la seule société à proposer un 737-800 converti certifié ETOPS 180. L'appareil peut transporter jusqu'à 23,9 tonnes de chargement sur son pont principal et abriter douze palettes.