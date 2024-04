L'ancien PDG de JetBlue, Robin Hayes, prendra la tête d'Airbus pour l'Amérique du Nord

Airbus a nommé Robin Hayes en tant que nouveau PDG d'Airbus America, Inc. à compter du 3 juin prochain, succédant ainsi à Jeffrey Knittel qui prend sa retraite après avoir été à la tête de la filiale américaine du groupe européen pendant 6 ans.



Ancien PDG de la compagnie aérienne américaine JetBlue Airways pendant 9 ans, Robin Hayes apporte ainsi ses quelque 35 ans d'expérience dans le secteur de l'aéronautique, notamment chez JetBlue et chez British Airways. Avant de rejoindre Airbus, Robin Hayes était président du Conseil des gouverneurs de l'IATA, où il a défendu l'engagement de l'association à atteindre l'objectif du zéro émission nette de carbone d'ici 2050.



Robin Hayes dirigera l'activité avions commerciaux d'Airbus en Amérique du Nord et sera responsable de la coordination entre les activités hélicoptères, spatiales et de défense du groupe dans cette région.



« Avec l'équipe de direction, nous sommes impatients de compter Robin et sa vaste expérience du secteur pour poursuivre la réalisation de nos objectifs stratégiques pour la région dans toutes les activités d'Airbus et développer davantage notre présence en Amérique du Nord. Je tiens à remercier Jeff pour ses nombreuses contributions au succès d'Airbus au fil des années et je lui souhaite le meilleur pour une retraite bien méritée » a déclaré Guillaume Faury, le PDG d'Airbus.



L'Amérique du Nord compte plus de 10 000 employés du groupe Airbus répartis sur 50 sites.



(Photo © Airbus)