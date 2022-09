L'aéroport de Montpellier-Méditerranée reprend progressivement ses activités aériennes après plus de deux jours d'interruption. Le gestionnaire de la plateforme invite cependant les passagers à vérifier le statut de leur vol auprès de la compagnie opératrice.



La préfecture de l'Hérault avait annoncé un peu plus tôt dans la journée que le Boeing 737-400F de West Atlantic avait pu être dégagé avec succès de l'axe de piste grâce à une opération de relevage et de tractage. « L'avion a pu être déplacé de la zone de l'accident vers un espace sécurité sans endommager sa structure et sans générer de pollution ».



L'avion tout cargo (EC-NLS, LN 2422), exploité par la compagnie aérienne suédoise pour un vol postal depuis Roissy CDG, était sorti de piste lors de son atterrissage à 2h37 du matin, s'immobilisant en partie dans l'étang de l'Or à Mauguio, à près de 200 mètres du seuil de piste 30 Droite. Les trois occupants de l'appareil étaient sortis indemnes.



Le BEA a diligenté une enquête de sécurité sur les causes de l'accident. Par ailleurs, une équipe technique de West Atlantic est aussi à Montpellier pour statuer sur le sort de l'avion.



Les mauvaises conditions météorologiques sont citées comme un des facteurs pouvant être à l'origine de l'accident, de fortes pluies s'abattant sur la zone durant la nuit de vendredi à samedi.



La piste principale de l'aéroport de Fréjorgues est longue de 2600 mètres.



(Photo © Aéroport de Montpellier-Méditerranée)