Japan Airlines fête les 60 ans de la ligne Paris - Tokyo

Japan Airlines avait organisé une cérémonie à l'aéroport de Paris CDG le 6 juin pour célébrer les 60 ans de la liaison entre Paris et Tokyo.



C'est en effet le 6 juin 1961 que la compagnie a relié les deux capitales pour la première fois. A l'époque, le vol était assuré deux fois par semaine en DC-8 et reliait Haneda à Orly. Empruntant la route polaire, il durait 21h45 et comptait trois escales (à Anchorage, Copenhague et Londres).



En 1982, le Boeing 747 a été introduit sur la ligne via Moscou. En 1986 a eu lieu le premier vol direct entre Tokyo et Paris, qui se trouvait être également le premier vol commercial à survoler la Sibérie.



Le 777 a enfin été affecté à la liaison en 2004.



(Photo © Japan Airlines)