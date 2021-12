Gulfstream démontre les capacités d'approche en pente forte des G500 et G600

Gulfstream Aerospace a annoncé que ses G500 et G600 avaient tous réalisé avec succès des approches en pente raide à London City, Lugano et Sion.



L'avionneur américain attend les certifications liées de la FAA et de l'EASA l'année prochaine, ce qui permettra à ses deux avions d'affaires d'opérer sur ces aéroports et d'autres similaires nécessitant des capacités spécifiques de manoeuvrabilité à faible vitesse et d'atterrissage sur piste courte.



Par ailleurs, les deux appareils ont battu des records de vitesse, le G500 en reliant London City à Teterboro en 6h46, le G600 en rejoignant Seattle depuis London City en 8h39. Ils détiennent déjà des records sur une soixantaine de paires de villes.



Enfin, le G600 a reçu une certification des agences américaine et européenne pour ses performances de décollage améliorées sur les pistes rainurées en conditions humides.



(Photo © Gulfstream Aerospace)