GATES monte à bord de la MRO des réacteurs LEAP de CFM International IL Y A 14 HEURES GA Telesis Engine Services OY (GATES) annonce la signature d'un accord avec CFM International pour pouvoir fournir des services MRO pour les réacteurs de nouvelle génération LEAP-1A/-1B.



Selon cet accord, la filiale finlandaise de GA Telesis spécialisée dans la maintenance des moteurs détiendra les droits et les licences nécessaires pour intervenir sur les LEAP-1A (famille A320neo) et LEAP-1B (famille 737 MAX). Les services seront proposés depuis son shop moteur d'Helsinki.



« C'est un réel plaisir d'étendre notre relation avec GATES pour inclure à la fois les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B. De notre expérience avec eux sur la gamme CFM56, nous attendons d'eux qu'ils apportent leur expertise éprouvée en MRO pour soutenir les opérations des clients LEAP » a déclaré Gaël Méheust, le PDG de la coentreprise de GE et Safran Aircraft Engines.



L'ancienne division MRO moteur de Finnair va désormais se lancer dans les préparatifs pour la mise en oeuvre de ces nouvelles capacités, notamment avec l'examen des documentations techniques, la formation des employés et l'obtention des approbations nécessaires auprès de différentes autorités aéronautiques.



La date d'introduction des nouvelles capacités LEAP, sans doute au départ sous agrément EASA, n'a pas été annoncée.



Copyright © 2021 ALERTAVIA / Le Journal de l'Aviation - Tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle et sous quelque forme ou support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite spécifique du Journal de l'Aviation.

