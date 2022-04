GA Telesis Engine Services remporte un contrat de révision de CFM56-5B en Inde

GA Telesis Engine Services (GATES) vient de signer un contrat avec AirAsia India concernant les révisions des réacteurs CFM56-5B équipant sa flotte d'Airbus A320.



L'accord couvre la maintenance, la réparation et la révision des moteurs et comprend un support sur les moteurs loués et la gestion LLP. Un premier réacteur rejoindra ainsi les ateliers de GATES à Vantaa (Finlande) au début du mois d'avril.



De plus, GA Telesis a également signé un accord de pool de réparation et d'échange pour les LRU/accessoires des moteurs afin de répondre aux besoins de maintenance en ligne de la compagnie aérienne.



AirAsia India opère aujourd'hui avec une flotte de 23 Airbus A320 et 5 A320neo.



(Photo © Airbus)