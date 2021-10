EVA Air a choisi Revima pour la maintenance des APU de ses Boeing 787

#MROE La compagnie aérienne taïwanaise EVA Air a confié la maintenance de ses générateurs auxiliaires de puissance APS5000 à Revima. Dans le cadre de ce nouveau contrat à long terme, Revima fournira un soutien de type Power By The Hour (PBTH) pour les APU des Boeing 787 de la compagnie (10 appareils en flotte).



L'accord comprend les réparations les réparations des APU et LRU mais aussi des services de Health Monitoring, du support client et des solutions de rechange.

Revima venati par ailleurs de remporter un contrat à long terme pour la maintenance des atterrisseurs de la flotte A330 et A321 d'EVA Air.



« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir conclu un accord avec EVA Air, une entreprise aux standards de qualité et de service très élevés. Cet accord à long terme est très complet et inclut l'utilisation de notre plateforme de maintenance prédictive technologiquement avancée, avec une surveillance en temps réel des paramètres APU, pour une disponibilité et une fiabilité de premier ordre » a annoncé Olivier Legrand, le PDG du Groupe Revima.



« Cet accord suit de près notre sélection pour les programmes pluriannuels de trains d'atterrissage de la famille A321 et A330. Nous avons entretenu une relation longue et fructueuse avec EVA Air sur les programmes de trains d'atterrissage B747 et B777. Les réparations de l'APU APS5000 seront effectuées à partir de notre installation APU à la pointe de la technologie en Normandie, en France, tandis que les révisions des trains d'atterrissage des A321 seront effectuées à partir de notre toute nouvelle installation à Chonburi, en Thaïlande » a-t-il précisé.



Revima a également renouvelé son accord avec Pratt & Whitney Canada en tant que centre de réparation agréé à l'échelle mondiale pour les APU APS2300 (E-Jets), APS3200 (famille A320) et APS5000.



(Photo © EVA Air)