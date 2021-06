Eurowings Discover obtient son certificat de transporteur

Les autorités allemandes ont remis son certificat de transporteur aérien à Eurowings Discover le 16 juin.



La compagnie loisir prévoit de débuter ses opérations le 24 juillet avec un vol Francfort - Mombasa - Zanzibar. Les autres destinations planifiées cet été sont Punta Cana et Windhoek, à partir de juillet. Puis Las Vegas et l'île Maurice intégreront le programme de vols en octobre.



Avant cela, elle réalisera des vols moyen-courrier pour Air Dolomiti, pour rôder ses opérations.



Eurowings Discover prévoit d'exploiter une flotte de 21 appareils maximum d'ici le milieu de 2022, répartis entre dix Airbus A320 et onze A330 issus de la flotte du groupe.



(Image © Lufthansa)