Emirates perd 1,6 milliard de dollars au premier semestre

Le groupe Emirates a enregistré un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars, en hausse de 81%, au premier semestre 2021 (qui court d'avril à septembre). Cette augmentation a été portée par la levée de certaines restrictions de voyage et l'augmentation de la demande, alors que le premier semestre 2020 avait vu l'immobilisation de la flotte du groupe.



L'EBITDA est redevenu positif de 1,5 milliard de dollars face à une perte de 12 millions de dollars l'année dernière, mais le résultat net reste négatif, bien qu'en redressement, de 1,6 milliard de dollars (contre 3,8 milliards de dollars l'année dernière).



Ces résultats reflètent largement les performances de la compagnie aérienne Emirates, qui publie un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars (+86%) et une perte nette de 1,6 milliard de dollars. La compagnie a augmenté ses capacités de 250% par rapport à l'année dernière et son trafic a crû de 335%, amorçant une remontée progressive du coefficient de remplissage. Elle a transporté 6,1 millions de passagers (quatre fois plus que l'année dernière).



L'activité de dnata mais surtout celle du transport cargo ont atténué les pertes. Emirates Skycargo a transporté 1,1 million de tonnes de fret, en augmentation de 39%, et se trouve désormais à 90% de ses capacités pré-crise.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)