Edeis conserve la gestion de l'aéroport du Grand Chalon

Edeis a remporté une nouvelle fois la délégation de service public de l'aéroport du Grand Chalon. Elle a une validité de douze ans.



C'est la troisième fois que le groupe est renouvelé. Il gère l'aéroport depuis 2009.



Edeis envisage de construire un nouveau hangar sur la zone pour favoriser l'implantation de sociétés aéronautiques, de développer l'aviation d'affaires et d'accélérer la transition écologique de la plateforme. Il souhaite également promouvoir le site et l'aviation au niveau local.



Sébastien Martin, président du Grand Chalon, salue le projet d'Edeis, qui « répond aux objectifs politiques que nous nous sommes fixés dès la début du mandat, dans notre Projet de territoire, visant à faire de l'aéroport un outil au service de l'attractivité, notamment économique, de notre territoire tout en tenant compte des enjeux environnementaux, touristiques et de formation ».



(Photo © Aéroport Chalon Champforgeuil)