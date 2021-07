easyJet espère opérer 60% de ses capacités de 2019 cet été

easyJet a transporté trois millions de passagers pour des capacités de 4,5 millions de sièges (à 17% de leur niveau de 2019) au troisième trimestre (avril-juin).



Ce faisant, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 212,9 millions de livres (contre 7,2 millions de livres l'année dernière où elle n'avait pu organiser que deux semaines de vols sur la période) et une perte avant impôts de 318,3 millions de livres (contre une perte de 346,8 millions de livres en 2020).



En ce qui concerne le quatrième trimestre qui vient de commencer, la low-cost s'attend à pouvoir opérer jusqu'à 60% de ses capacités de 2019 et a pour cela réactivé 95% de ses personnels navigants techniques.



Près de la moitié des sièges disponibles ont déjà été réservés. La compagnie constate toutefois une modification du profil des réservations : alors qu'avant la crise, elles étaient réalisées à 50% au Royaume-Uni et à 50% en Europe, la part des réservations européennes est montée à 60% en raison des incertitudes concernant la politique changeante des restrictions au Royaume-Uni.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)