Deutsche Aircraft embarque trois nouveaux fournisseurs sur le programme D328eco

A l'occasion du sommet des fournisseurs aéronautiques de Leipzig, Deutsche Aircraft a annoncé qu'il allait travailler avec trois nouveaux fournisseurs à la production du D328eco : Bucher Leichtbau, Elbe Flugzeugwerke et Reiser Simulation and Training.



L'avionneur allemand a ainsi signé un accord sur les conditions générales avec Bucher Leichtbau pour l'équipement en cuisine et en cloisons de séparation du futur appareil.

Elbe Flugzeugwerke fournira quant à lui des panneaux de plancher pour l'appareil - dont la conception sera assurée par Deutsche Aircraft.



Enfin, Reiser Simulation and Training participera à la campagne d'essais en vol et à la certification du D328eco, afin d'accélérer les processus. Il développera et fournira le simulateur de poste de pilotage, permettant de tester dans un environnement virtuel les fonctions des systèmes clés et les caractéristiques de l'avion.



(Image © Deutsche Aircraft)