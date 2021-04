Décès d'Olivier Besnard, DG d'Air Caraïbes

Air Caraïbes a fait part du décès brutal d'Olivier Besnard, directeur général de la compagnie aérienne du groupe Dubreuil.



« Olivier était un dirigeant charismatique et très engagé vis à vis d'Air Caraïbes et de l'ensemble de ses collaborateurs. C'est une perte importante et douloureuse pour notre compagnie. Je souhaite souligner son affection profonde pour la Guadeloupe où il vivait et pour l'Outre-mer en général où il a souvent travaillé. Je m'associe personnellement à la profonde tristesse de sa famille et de ses proches » déclare Marc Rochet, Vice-Président d'Air Caraïbes.



Olivier Besnard avait exercé la plus grande partie de sa carrière dans les secteurs du tourisme et du transport aérien. Il avait travaillé au sein d'Air Provence, d'Air Littoral, d'AOM, d'Air Martinique, de TAT-Air Liberté, de Pierre&Vacances, d'Air Austral, d'Exotismes, de Corsair, d'XL Airways, de Twinjet et d'Air Caraïbes. Il avait pris la succession de Patrick Malval en 2019. Olivier Besnard avait 59 ans.