Décarbonation de l'aviation : Le DisruptiveLab d'Airbus testera très bientôt des technologies de rupture pour ses hélicoptères

Airbus Helicopters aura un nouveau démonstrateur entièrement dédié à la réduction des émissions de sa gamme hélicoptères, avec à la clé un gain potentiel de l'ordre 50%.



Dévoilé à Toulouse durant l'Airbus Summit, en présence du PDG de l'hélicoptériste Bruno Even, le « DisruptiveLab » prend la forme d'un hélicoptère léger aux lignes épurées qui permettra de tester et valider de nouvelles technologies destinées à réduire la consommation de carburant, ainsi que la poursuite de la stratégie d'hybridation avec un système de propulsion hybride entièrement parallèle permettant de recharger la batterie en vol.



Le nouveau démonstrateur prendra son envol dès la fin de l'année 2022. Bien que basé sur le démonstrateur FlightLab qui se base sur l'hélicoptère H130, le DisruptiveLab est méconnaissable, avec un fuselage profilé produit en aluminium et composite pour réduire la traînée et donc la consommation de carburant.



Les pales sont également intégrées au rotor principal d'une manière plus compacte, avec à la clé une réduction de traînée supplémentaire et une diminution des nuisances sonores. Le rotor de queue est toujours constitué d'un Fenestron mais la dérive est également plus fine.



Le démonstrateur DisruptiveLab s'inscrit dans la feuille de route du Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile (CORAC) et a été en partie financé par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) dans le cadre du plan de relance français et des initiatives Next Generation EU et France 2030.



(Photo © Airbus Helicopters)