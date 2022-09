De Havilland Canada va poser ses nouvelles lignes d'assemblage dans la région de Calgary

Après avoir récemment transféré son siège social à Calgary (Alberta), De Havilland Canada a décidé de se lancer dans la construction d'un nouveau complexe aéronautique dans le comté de Wheatland, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Calgary.



Baptisé « De Havilland Field », ce nouveau site accueillera une nouvelle installation d'assemblage d'avions à la pointe de la technologie, un aérodrome, des centres de fabrication et de distribution de pièces et un centre de maintenance, de réparation et de révision. L'avionneur canadien entend aussi y positionner un espace éducatif pour la formation, des immeubles de bureaux ainsi qu'un musée de l'aviation De Havilland Canada. Au total, les nouvelles installations emploieront plus de 1500 personnes.



« L'emplacement de De Havilland Field est idéal, avec l'accès à un vaste bassin de main-d'oeuvre jeune et diversifiée en Alberta, avec un coût de la vie favorable aux familles et avec un aéroport international de classe mondiale qui peut soutenir une distribution efficace des pièces à notre clientèle mondiale » annonce l'avionneur canadien.



De Havilland Canada précise aussi que le site accueillera la ligne d'assemblage final du DHC-515, le successeur du programme de bombardier d'eau CL-415 Canadair, un avion particulièrement attendu en Europe à cause des violents incendies qui se sont déclarés cet été et notamment en France. L'avionneur entend aussi y rapatrier la production du DHC-6 Twin Otter et même y relancer la production des avions régionaux Q400.



Pour l'instant, la production du Dash 8-400 est suspendue depuis l'année dernière, en l'absence de nouvelles commandes depuis 2019. Le Dash 8-400 était assemblé à Downsview, près de Toronto (Ontario), un site désormais fermé.



Le nouveau site de l'avionneur en Alberta viendra ainsi s'ajouter aux installations actuelles de De Havilland à Victoria (Colombie-Britannique) pour la fabrication de pièces ainsi qu'à son nouveau centre d'ingénierie et de soutien à la clientèle de Toronto.



(Photo © De Havilland Canada)