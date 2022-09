Dassault Aviation inaugure l'extension de son usine de Seclin

Dassault Aviation a inauguré l'extension de son usine de Seclin (Nord) le 23 septembre. Ce site historique de l'avionneur français est en charge de la fabrication des pièces primaires usinées et formées, en aluminium et en titane, pour ses avions civils et militaires.



D'une surface de 13 000 m2, cette nouvelle extension accueille de nouveaux ateliers dédiés aux activités revêtements et tôlerie qui étaient auparavant implantés à Argenteuil. La surface totale du site atteint désormais 50 000 m2.



« Depuis 50 ans, notre usine de Seclin réussit à concilier l'homme et la machine, les gestes les plus traditionnels et les robots les plus perfectionnés, les métiers les plus nobles de la métallurgie et les processus les plus innovants de l'aéronautique. Dans cet esprit, les investissements massifs de ces dernières années se sont accompagnés d'une forte hausse des effectifs : l'usine accueillait 300 salariés en 2018, nous en recensons actuellement plus de 600, en comptant les prestataires sur site, les intérimaires et les apprentis. La cible est de 700 personnes au total en 2025. Les compétences et les moyens industriels qui sont ici rassemblés sont au meilleur niveau européen, voire mondial », a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



Dassault Aviation précise aussi que cette extension permet également d'améliorer l'empreinte environnementale du site, notamment avec le remplacement de l'usinage chimique par un procédé d'usinage « 12 axes » unique au monde.



(Photo © Dassault Aviation)