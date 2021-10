Collins Aerospace devient fournisseur de services de connectivité privilégié pour toute la gamme d'avions d'affaires de Bombardier

Bombardier a désigné l'équipementier Collins Aerospace (Raytheon Technologies) comme son fournisseur de services de connectivité privilégié pour tous les avions de sa gamme.



L'équipementier américain va désormais répondre aux besoins des clients de Bombardier en matière de connectivité du poste de pilotage et de la cabine, en leur offrant notamment une expérience client simplifiée, de l'abonnement à la formation en passant par l'exploitation et le dépannage.



Les clients choisissant de s'abonner aux services de connectivité ARINCDirect pourront ainsi consulter et gérer leur abonnement via les outils numériques proposés par Collins Aerospace, lesquels seront aussi intégrés à la plateforme numérique de Bombardier pour leur offrir une expérience simplifiée.



Les clients et les opérateurs de la gamme de jets d'affaires de l'avionneur canadien vont aussi pouvoir bénéficier d'une gamme complète de services de soutien liés à la connectivité et assurés par des représentants d'ARINCDirect dans les installations de service de Bombardier.