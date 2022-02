CDB Aviation va faire convertir davantage d'Airbus A330 en P2F

CDB Aviation s'engage résolument sur le programme de conversion d'A330 en cargo. La société de leasing, filiale irlandaise de la China Development Bank, a commandé douze nouveaux A330-300 P2F à Elbe Flugzeugwerke (EFW) et trouvé ses premiers clients en Chine.



Avec cet accord, elle va porter sa flotte de deux à quatorze appareils et devenir la plus importante société de leasing cliente du programme de conversion d'EFW. Les travaux de modification auront lieu non seulement en Allemagne mais lui permettront aussi d'inaugurer les nouvelles lignes de conversion de ST Engineering à Shanghaï et de VT MAE à Mobile (Alabama).



Les deux premiers appareils qu'elle avait commandés en novembre 2020 sont actuellement en cours de conversion à Dresde, dans les installations d'EFW. Ils seront prochainement livrés à MasAir, au Mexique.



Sur les douze nouveaux avions à convertir, CDB Aviation a déjà reçu deux engagements de la part de Sichuan Airlines et Jiangxi Cargo Airlines pour trois appareils. Avec elles, elle pourra lancer l'A330 P2F en Chine. Sichuan Airlines - qui exploite déjà l'A330F - attend deux appareils, fin 2022 et mi-2023. La start-up Jiangxi Cargo Airlines devrait recevoir le sien début 2023.



EFW précise qu'elle a plus de 80 conversions d'A330-300 en P2F en commande, d'où l'augmentation à venir de ses capacités.



(Photo © CDB Aviation)