Carrie Hurihanganui quitte son poste de COO d'Air New Zealand

Air New Zealand a annoncé la démission de sa COO Carrie Hurihanganui.



Elle quitte ses fonctions pour prendre la direction générale de l'aéroport international d'Auckland, en remplacement d'Adrian Littlewood, qui part mi-novembre après près de neuf ans au poste.



Née aux Etats-Unis, Carrie Hurihanganui cumule plus de 22 ans d'expérience au sein qu'Air New Zealand qu'elle a intégré en tant qu'hôtesse de l'air avant de gravir progressivement les échelons.