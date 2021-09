Brussels Airlines constate une reprise de la demande de voyages d'affaires

Brussels Airlines annonce qu'elle peut actuellement constater une reprise des voyages d'affaires, avec une augmentation des réservations augmentant de 30% à 40% chaque semaine depuis le milieu du mois d'août.



La compagnie s'attend ainsi à transporter 28 000 voyageurs d'affaires en septembre au départ de Bruxelles.



Elle constate toutefois également un changement dans les comportements, changement constaté à plus grande échelle depuis le début de la crise : les réservations se font à la dernière minute, deux à trois jours avant le vol plutôt que plusieurs semaines à l'avance.



Elle souligne que les premiers secteurs à avoir repris les voyages d'affaires sont ceux liés aux institutions européennes et politiques, les universités, le secteur maritime, l'industrie automobile etc.



Elle s'attend également à ce que les politiques de voyage des entreprises s'assouplissent à partir d'octobre et encore plus lorsque les Etats-Unis rouvriront leurs frontières aux voyageurs vaccinés début novembre. « Dans les premières 24 heures qui ont suivi l'annonce de la fin de l'interdiction de voyager, Brussels Airlines a constaté une augmentation des réservations de 180% », indique-t-elle.



