Bombardier va ouvrir un centre de services à Abu Dhabi

Bombardier lance la construction d'un centre de services à Abu Dhabi, qui doit permettre à l'avionneur de proposer sa gamme complète de services aux Emirats Arabes Unis.



Le centre doit ouvrir en 2025, avec plus d'une centaine de collaborateurs. D'une superficie de 9 290 m², il abritera un grand hangar, un dépôt de pièces, et pourra accueillir jusqu'à quatre Global 7500 simultanément, ainsi que le Global 8000 qui sortira au même moment que le centre sera mis en service.



Il pourra réaliser des révisions générales programmées ou non, des modifications d'avion, de peinture et des interventions en priorité AOG.



« Le Moyen-Orient est un marché important pour Bombardier, près de 150 avions y étant basés », précise Éric Martel, le PDG de Bombardier.