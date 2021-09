Bombardier enregistre une commande pour 20 Challenger 3500

Bombardier a enregistré une commande pour une vingtaine de Challenger 3500, la version modernisée de son Challenger 350 qu'il vient de révéler. Le client a toutefois souhaité garder son identité anonyme.



Les appareils ont une valeur de 534 millions de dollars, ce qui fait de ce contrat la plus importante transaction de l'avionneur canadien depuis le début de l'année.



Le Challenger 3500 avait été présenté à la mi-septembre. Il abrite une cabine repensée à l'altitude abaissée (de 31%) et un poste de pilotage modernisé.



Il doit entrer en service au second semestre 2022.



(Photo © Bombardier)