Boeing a livré 35 avions commerciaux en septembre, dont 26 737 MAX

Boeing a livré un total de 37 appareils au mois de septembre, dont deux destinés à sa division BDS (un futur P-8 britannique et un futur KC-46). Le programme 737 MAX représentait 26 appareils.



Sur l'année, l'avionneur américain a désormais livré un total de 241 avions commerciaux (y compris ceux destinés à BDS), dont 167 appareils de la famille 737 MAX.



Boeing a également enregistré un total de 27 appareils en commande ferme en septembre. Ces commandes concernent les 5 futurs Poseidon destinés à l'Allemagne, 16 737 MAX (dont 6 pour 777 Partners) et 6 777F (dont un nouvel exemplaire pour FedEx). Au total, le carnet de commandes de Boeing totalise 710 nouveaux avions commerciaux contractualisés sur les neuf premiers mois de l'année (667 à destination de compagnies aériennes ou de loueurs).



Les commandes nettes s'établissent cependant à seulement 349 appareils. À noter que 59 de ces avions sont des appareils tout cargo (767-300F et 777F).



L'avionneur américain précise aussi qu'il poursuit ses efforts d'inspections sur l'ensemble de la chaîne de production du 787 tout en continuant à mener des discussions « détaillées et transparentes » avec la FAA. Les livraisons du programme Dreamliner sont suspendues depuis le mois de mai suite au refus du régulateur américain de valider les méthodes d'inspection des appareils proposées par Boeing. La cadence de production du 787 reste inférieure à cinq avions par mois.



