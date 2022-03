Bamboo Airways confie les APU et trains d'atterrissage de ses monocouloirs à Revima

Revima a remporté un nouveau contrat avec Bamboo Airways. La compagnie vietnamienne a en effet décidé de lui confier la révision des APU et des systèmes de train d'atterrissage de ses Airbus A320 et A321.



Elle exploite actuellement douze A320 (dont six neo) et huit A321 (dont cinq neo).



Les activités de révisions seront réalisées dans les nouvelles installations de la société française à Chonburi, en Thaïlande. L'accord prévoit également que Revima fournisse des équipements en location à la compagnie pour soutenir ses opérations.



Bamboo Airways est la première cliente de la société au Vietnam.



(Photo © Bamboo Airways)