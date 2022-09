ASL Holdings détient désormais 100% du capital de la société MRO belge X-air Services

La transaction a été finalisée début août en rachetant la participation que détenait Sabena technics. ASL Holdings a pris le contrôle total de X-air Services, avec ses deux entités de maintenance implantées à Liège et à Bruxelles. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.



Pour Colin Grant, chef de l'exploitation d'ASL Aviation Holdings, « cette acquisition sécurise l'expertise en maintenance dont ASL Airlines Belgium et nos autres compagnies aériennes auront besoin pour notre flotte d'avions cargo Boeing 737-400 Classic ». Il ajoute que ce rachat s'oriente aussi dans une logique de développement de cette activité dans le cadre de la stratégie de maintenance globale d'ASL.



ASL Airlines Belgium est le plus important client de X-Air mais les autres compagnies aériennes d'ASL Aviation Holdings basées en Irlande et en France utilisent également ses installations MRO pour des opérations de maintenance légère et lourde (sur 737-400 Classic et 737-800BCF). X-air fournit également des services de maintenance pour la flotte de 747-400F d'ASL Belgium.



« Depuis la création de X-air Services en 2009, Sabena technics a apporté son expertise MRO pour accompagner et développer les compétences et savoir-faire sur les sites de Liège et de Bruxelles. Ces centres de maintenance sont devenus une référence en termes d'excellence opérationnelle au profit de la flotte de B737 Classic et NG cargo d'ASL. Nous sommes confiants et ravis que ce transfert permette la croissance continue de l'entreprise au sein du groupe ASL », a déclaré Philippe Delisle, le directeur des opérations de Sabena technics.



La société MRO française entend pour sa part se concentrer sur son développement commercial tout en garantissant à ses clients civils et militaires « les plus hauts niveaux de sécurité, de qualité et de performance ».



(Photo © ASL Holdings)