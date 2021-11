Akasa Air s'engage sur 72 Boeing 737 MAX

(Dubai Airshow 2021) C'est une commande qui permet enfin à Boeing d'annoncer un contrat majeur au salon de Dubai et de contribuer à véhiculer l'image d'une reprise de l'aéronautique. Akasa Air a signé une commande auprès de l'avionneur pour 72 737 MAX.



La nouvelle compagnie indienne a partagé sa commande entre 737-8 et 737-8200. Ils lui permettront de lancer ses opérations.



Les appareils ont une valeur de près de 9 milliards de dollars.



« Nous sommes ravis de nous associer à Boeing pour notre première commande et les remercions pour leur confiance dans le plan d'Akasa Air et son équipe de direction », a commenté Vinay Dube, son CEO.



(Photo © Boeing)