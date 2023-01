Airbus Helicopters a vendu 374 nouveaux hélicoptères l'année dernière

Airbus Helicopters annonce avoir enregistré 374 commandes brutes en 2022 (362 en tenant un compte des annulations), alors que la conjoncture reste qualifiée de « complexe » par l'hélicoptériste européen.



Ces commandes, qui émanent de 203 clients dans 48 pays, restent inférieures à celle de 2021 qui avaient connu un vrai rebond après l'impact de la pandémie sur les opérateurs (419 commandes brutes et 414 commandes nettes).



« 2022 a été une année au cours de laquelle Airbus Helicopters a solidifié son redressement, dans un contexte d'instabilité avec la guerre en Ukraine et une chaîne d'approvisionnement fragile. Je tiens à remercier nos clients pour la confiance qu'ils continuent d'accorder à Airbus Helicopters. Nos équipes continueront à travailler dur pour répondre à leurs besoins et tenir nos engagements en 2023 », a déclaré dans un communiqué Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters.



Les commandes sont reparties de la façon suivante : 161 H125, 55 H130, 41 H135, 83 H145, 12 H160, 8 H175 et 14 hélicoptères de la famille Super Puma. Airbus Helicopters souligne tout particulièrement « la reprise en cours du marché avec un nombre impressionnant de 216 hélicoptères monoturbines légers vendus ». En revanche, les ventes concernant le nouvel hélicoptère H160, successeur direct de la famille Dauphin, restent encore bien éloignées de leur potentiel.



Du côté des livraisons, Airbus Helicopters annonce une légère progression de 2% pour 2022 (344 hélicoptères livrés contre 338 un an plus tôt).



L'hélicoptériste européen précise que ces livraisons lui permettent de rester le leader mondial sur le marché civil et parapublic, avec une part de marché de 52% (données à affiner en fonctions des chiffres de livraisons de la concurrence).



(Photo © Airbus Helicopters)