Airbus a confirmé qu'IndiGo avait signé une commande ferme pour trente A350-900, afin d'étendre son réseau à des destinations plus long-courrier. IndiGo avait elle-même annoncé la signature de ce contrat le 25 avril dernier.



Pour rappel, il s'agit de la première commande de gros-porteurs de la low-cost indienne.



Celle-ci travaille depuis plusieurs mois à se doter des moyens nécessaires pour accompagner l'essor du transport aérien en Inde, qui promet de s'accélérer avec la croissance soutenue de l'économie et l'augmentation du niveau de vie et de la classe moyenne.



Elle a ainsi également commandé 500 monocouloirs d'Airbus l'été dernier, pour se renforcer sur son marché intérieur.



(Image © Airbus)