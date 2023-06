Airbus augmente la charge utile de l'A350F de 2 tonnes et élargit sa porte cargo

Airbus a indiqué que ses progrès dans le développement de l'A350F lui permettraient de proposer un appareil avec une charge utile améliorée de deux tonnes, à 111 tonnes au lieu des 109 tonnes précédemment visées. C'est donc 8 tonnes de plus offertes par rapport à l'actuel 777F de Boeing et pratiquement la charge utile des premiers 747-400F (113 tonnes).



Ayant déjà décidé de doter l'appareil de la plus large porte cargo de l'industrie, il annonce également que celle-ci fera 175 pouces (4,44 mètres). Elle sera ainsi 17 % plus large que celle qui sera installée sur son concurrent, le Boeing 777-8F, facilitant les opérations de chargement des opérateurs. La plateforme permettra également le chargement simultané des deux ponts.



Par ailleurs, l'avionneur rappelle qu'il a enregistré des commandes pour 39 exemplaires de l'appareil (deux de Silk Way West Airlines, quatre d'Air France, de CMA-CGM Air Cargo, de Martinair et d'un client non identifié, et sept d'Air Lease, Etihad et Singapore Airlines), ce qui lui confère une part de marché de 42 % face au 777-8F.



Lancé en 2021, l'A350F a vu débuter la production de ses premières pièces structurelles récemment. Il doit entrer en service en 2026, en même temps qu'une nouvelle vague d'améliorations qui allégeront les appareils de la famille A350 de plusieurs centaines de kilos (400 kg sur l'A350-900 et 600 kg sur l'A350-1000), grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés industriels notamment. De nouveaux standards entrent déjà en service depuis l'année dernière, allégeant les deux versions d'au moins une tonne.



(Photo © Airbus)