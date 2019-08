Qantas Le bénéfice annuel de Qantas en baisse en raison des coûts de carburant AFP IL Y A 6 HEURES | 316 mots La compagnie aérienne australienne Qantas Airways a annoncé jeudi une baisse de 6,5% de son bénéfice net annuel, un recul qu'il a attribué à la hausse des coûts du carburant et à l'affaiblissement du dollar australien. En dépit d'un chiffre d'affaires record à 17,9 milliards de dollars australiens (10,9 milliards d'euros), le groupe a dégagé un bénéfice net de 891 millions AUD, contre 953 millions AUD un an plus tôt. La compagnie qui fêtera l'an prochain son centenaire a été plombée par une hausse des coûts de carburant de 614 millions AUD et par des effets de change à hauteur de 154 millions AUD. Le directeur général Alan Joyce s'est cependant montré enthousiaste quant à ces résultats qui interviennent dans la foulée de bénéfices conséquents lors de l'exercice précédent. "En dépit des difficultés générées par les coûts de carburant et les effets de change, nous restons une des compagnies aériennes les plus performantes au monde", s'est-il félicité dans un communiqué. Le bénéfice sous-jacent avant impôt -l'indicateur privilégié par la compagnie australienne, qui exclut les éléments exceptionnels et les dépréciations d'actifs- a reculé sur les 12 mois de 17% à 1,3 milliards AUD. Qantas a annoncé un dividende final de 13 cents par titre et un rachat de 79,7 millions d'actions. M. Joyce a cependant fait état de perspectives "mitigées" pour la compagnie en raison de la faiblesse du marché touristique intérieur et d'une demande en panne sur le secteur des voyages d'affaires. La compagnie aérienne est cependant "confiante" quant à l'exercice à venir en raison d'une "position financière solide", a-t-il cependant dit. Les articles dans la même thématique Qantas 07 FEV. 2019 abonné Avions commerciaux Compagnies aériennes régulières Qantas annule ses derniers Airbus A380

