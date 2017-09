Quand Peugeot rencontre Airbus et Dassault

On a tendance à l'oublier, mais Peugeot ne fait pas que dans l'automobile. On a tendance à l'ignorer, mais le Peugeot Design Lab fait tout sauf de l'automobile (ou presque). Cette agence de design industriel a été créée en 2012 par le constructeur français pour s'occuper de la conception de ses cycles et de ses produits dérivés (Art Toys Léo'z, Peugeot Legend, etc.), ou encore des moulins de Peugeot Saveurs produits sous licence. Le Peugeot Design Lab mène également des projets pour des clients extérieurs, dont de grands noms de l'aéronautique mondiale : Airbus Helicopters, Air France, Bombardier, Expliseat, ou ...