Delta Air Lines a sélectionné la solution de connectivité haut débit HBCplus d’Airbus pour équiper ses 20 Airbus A350‑1000 en commande, avec une installation prévue en linefit.

Selon Airbus, Delta devient ainsi le premier client nord‑américain à adopter HBCplus dans le cadre d’une installation directe en ligne d’assemblage.

La connectivité satellitaire reposera sur Fusion, le système multi‑orbite de Hughes, combinant satellites géostationnaires et en orbite basse.

Airbus collaborera avec Delta et Hughes pour équiper les A350-1000 de Delta et qu’il assistera la compagnie aérienne américaine pour la partie LEO de fusion avec des modifications après livraison afin de compléter l’installation d’une antenne à réseau à balayage électronique (ESA).

Les livraisons des A350-1000 de Delta Air Lines sont programmées à partir du début de l’année prochaine.