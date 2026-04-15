Flyadeal a dévoilé les équipementiers qui l’aideront à aménager les cabines de ses Airbus A330-900. La compagnie saoudienne a opté pour une configuration biclasse avec une premium economy et une economy. L’équipementier italien Geven fournira les sièges de la premium economy et l’équipementier chinois Jiatai fournira ceux de la classe économique standard.
Les A330-900, attendus à partir de l’été 2027, compteront 420 places, dont quatorze en premium economy.
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