Ryanair Holdings a publié ses résultats de trafic pour le mois de mars 2026, indiquant avoir transporté 15,8 millions de passagers, soit une hausse de 5 % par rapport aux 15,0 millions enregistrés en mars 2025.

Le coefficient de remplissage est resté stable à 93 % sur un an.

Sur les 12 derniers mois Ryanair a ainsi transporté 208,4 millions de passagers, contre 200,2 millions à la même période de l’année précédente, tout en maintenant un coefficient de remplissage moyen de 94 %.

Pour rappel, Ryanair est devenue la première compagnie aérienne européenne à franchir la barre des 200 millions de passagers l’année dernière.