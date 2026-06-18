Dix ans après avoir lancé ses opérations, un an après sa dernière incursion sur un nouveau marché (Montréal), French bee va s’essayer sur deux nouvelles destinations dans l’Océan Indien. La compagnie française a annoncé le 18 juin qu’elle allait inaugurer une triangulaire Paris – Malé – Colombo – Paris le 19 décembre. Elle sera la seule à desservir ces destinations au départ d’Orly.

Cette desserte sera initialement saisonnière et évoluera au fil de la saison. Le premier mois d’exploitation prévoit deux rotations par semaine. A partir du 11 janvier 2027, une rotation hebdomadaire directe Paris – Colombo – Paris viendra s’ajouter au programme de vols pour y subsister jusqu’au 2 mai. A partir de mars 2027, le programme de vols s’allègera progressivement : l’une des deux triangulaires hebdomadaires va être supprimée à compter du 8 mars, puis la seconde à compter du 29 mars.

Marc-Antoine Blondeau, le directeur général de la compagnie, explique que French bee pourra parfaitement gérer cette nouvelle ligne avec sa flotte actuelle, composée de quatre A350-900 et deux A350-1000. Son activité est en effet encore saisonnière avec un pic d’activité sur l’été. La liaison vers Malé et Colombo lui permettra donc d’optimiser l’utilisation de sa flotte en hiver. Il précise également qu’elle sera opérée en Airbus A350-900 – un appareil de 411 sièges, dont 35 en classe premium economy.

Selon lui, ce lancement est une « accélération stratégique sur l’Océan Indien », après des années durant lesquelles la croissance s’est faite sur l’axe transatlantique. Il lui permettra de réduire un petit peu sa dépendance au marché nord-américain, alors que celui-ci lui a coûté sa rentabilité en 2025 (7 millions d’euros de pertes nettes) à cause d’une dynamique plus difficile que prévu.