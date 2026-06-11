A l’occasion de la présentation de ses résultats annuels (sur l’exercice achevé le 31 mars 2026), Wizz Air a fait un nouveau point sur l’évolution de sa flotte. La low-cost hongroise a notamment indiqué qu’elle comptait exploiter les quatre derniers Airbus A321XLR qui doivent intégrer sa flotte d’ici mars 2027 : « la société a mis fin aux discussions avec ses partenaires visant à transférer les A321XLR restants à d’autres opérateurs et prévoit d’utiliser à terme l’ensemble des onze appareils sur des liaisons à plus longue portée au sein de son réseau », affirme-t-elle dans son communiqué.

Les appareils ont pourtant du mal à trouver leur place dans les opérations de la compagnie. Initialement commandés à 47 exemplaires, elle a décidé en novembre dernier de réduire drastiquement sa commande, à onze appareils (les autres ont été convertis en A321neo classiques), après avoir décidé de fermer sa base d’Abu Dhabi. Elle en a déjà reçu sept (tous durant l’exercice fiscal 2026), qui sont exploités sur son réseau actuel. Ils pourront également prendre en charge d’éventuels vols charters vers les Etats-Unis, pour lesquels Wizz Air UK a obtenu un feu vert du DoT (Department of Transportation) américain en mars.

Wizz Air attend également la livraison de 250 A321neo. Pour rappel, elle a repoussé la livraison de 88 d’entre eux pour étendre leur arrivée jusqu’en 2033 au lieu de 2030.

La compagnie exploite actuellement 262 appareils, dont 26 A320ceo (sur le départ, leur nombre sera divisé par deux d’ici la fin de l’année), 40 A321ceo (qui seront tous sortis d’ici la fin de l’année fiscale 2028), six A320neo, 183 A321neo et les sept A321XLR.

Elle indique également que ses problèmes avec les moteurs GTF de ses appareils sont en voie de résolution. Une trentaine d’Airbus était encore clouée au sol au 31 mars, un nombre en amélioration par rapport à l’année dernière (où 42 étaient immobilisés au 31 mars), et qui s’est amélioré depuis puisque désormais 24 avions sont au sol. Elle estime que tous ses appareils seront opérationnels à la fin de l’année 2027.