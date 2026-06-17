K2 Aviation a finalisé l’acquisition de deux Boeing 737-800 Boeing Converted Freighters (BCF) précédemment détenus par Aircastle.

Les deux monocouloirs tout cargo restent attachés à des contrats de location auprès du groupe ASL Airlines (ASL Airlines Belgium et ASL Airlines France).

Avec ces deux acquisitions, le loueur irlandais créé sur les bases loueur Kahala Aviation Group et spécialisé dans les actifs en milieu et de fin de vie gagne un nouveau client et étend son portefeuille sur le marché des avions tout cargo.

Pour rappel, le groupe ASL Airlines aligne pour sa part une flotte de plus de 150 appareils. C’est aussi le plus important opérateur du 737-800BCF au monde.