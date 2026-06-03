IndiGo continue de mettre à exécution sa nouvelle stratégie de prudence. La compagnie indienne a annoncé qu’elle allait suspendre temporairement ses vols vers Manchester (sept rotations hebdomadaires opérées de New Delhi et de Mumbai) à partir du 31 août. A la suite de cela, elle va restituer à Norse Atlantic Airways l’un des six Boeing 787-9 qu’elle a acquis en damp lease.

La low-cost explique en effet qu’elle est actuellement confrontée à des coûts « nettement plus élevés » que ce qu’elle avait prévu, ce qui la contraint à revoir ses opérations et sa flotte. Elle souffre du conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné une forte hausse des prix du carburant. La fermeture de l’espace aérien pakistanais aux compagnies indiennes depuis un an l’oblige à le contourner, allongeant ses temps de vols et sa consommation, notamment pour les vols vers l’Europe. A cela s’ajoute la volatilité des taux de change, qui pèse fortement sur les résultats.

Elle précise qu’elle continuera d’opérer ses autres vols long-courrier normalement. Cependant, elle avait déjà réduit ses services en février, avec la suspension de sa ligne vers Copenhague et la réduction de ses fréquences vers Londres.

Avec ces réductions, la flotte de 787-9 peut donc être ajustée. Norse et IndiGo rappellent que la compagnie indienne exploite actuellement six des Dreamliner de sa partenaire norvégienne. Les appareils sont couverts par des contrats de leasing de six mois renouvelables, ce qui donne de la flexibilité à IndiGo pour ce type de décision. Les appareils, intégrés depuis le début de l’année 2025, ont eu pour mission de lancer les opérations long-courrier de la low-cost en attendant l’arrivée des Airbus A350 qu’elle a commandés et de commencer à installer la marque IndiGo en Europe avant la montée en puissance des opérations.

Celui qui sera restitué à la fin de l’été sera réintégré à la flotte de Norse et déployé sur ses routes entre l’Europe et la Thaïlande dès la saison hiver. La compagnie norvégienne précise que ces lignes rencontrent beaucoup de succès et sont rentables.

En parallèle, IndiGo et Norse ont indiqué qu’elles étudiaient « des solutions innovantes pour poursuivre leur collaboration » et l’approfondir.