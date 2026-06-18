Cathay Pacific a annoncé que sa filiale tout-cargo Air Hong Kong avait signé un accord de leasing à long terme avec ATSG (Air Transport Services Group), en vue d’opérer un Airbus A330 cargo supplémentaire. Il s’agit d’un A330P2F (A330 converti en cargo), qui intégrera sa flotte au quatrième trimestre.

Il lui permettra d’augmenter ses capacités, en priorité vers la Chine et des destinations régionales. Actuellement, Air Hong Kong exploite quatorze A330 cargo, qui réalisent en majorité des services de fret express pour le compte de DHL.

Cathay Pacific exploite quant à elle une flotte d’une vingtaine de 747 cargo, qui va être modernisée avec l’Airbus A350F, dont elle détient huit exemplaires en commande (en comptant les deux appareils commandés en mai).