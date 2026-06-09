« Wizz Air déclare le début de la fin du mode avion ». C’est en ces termes que la compagnie low-cost hongroise a annoncé le 8 juin qu’elle allait déployer la connectivité Starlink de SpaceX sur une très grande partie de sa flotte de monocouloirs Airbus à partir de 2027.

Wizz Air précise que seulement ses appareils de nouvelle génération seront équipés (A321neo et A321XLR), ayant commencé à retirer ses 41 A321 depuis le mois de mars et ce jusqu’en 2029.

La low-cost hongroise rejoint ainsi un nombre croissant de compagnies aériennes ayant opté pour cette solution de connectivité en Europe.

Starlink, la constellation de satellites en orbite basse (LEO) développée par SpaceX, est disponible pour l’aviation commerciale depuis seulement trois ans, offrant une connectivité à faible latence (jusqu’à 20 ms) et à haut débit (jusqu’à 500 Mbps).