Le programme d’avion de combat de sixième génération mené par la France et l’Allemagne dans le cadre du programme SCAF (Système de combat aérien du futur) est mort. Les deux pays ont finalement décidé d’abandonner le développement conjoint du nouvel appareil, faute d’accord entre Dassault Aviation et Airbus Defense and Space sur la conduite du projet du NGF (New Generation Fighter).

La France va donc logiquement s’appuyer sur le Rafale F5 de Dassault Aviation, associé à des drones de combat furtifs, un appareil qui pourra assurer l’essentiel des besoins de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine au cours des deux prochaines décennies.

En Allemagne, le remplaçant du SCAF…