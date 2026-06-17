La Direction générale de l’armement (DGA), par l’intermédiaire de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), a notifié à Airbus Defence and Space un contrat de développement d’une nouvelle capacité multi mission pour les A400M français.

Regroupés sous l’appellation « Parallel Mission System » (PMS), ces systèmes visent à doter l’avion de transport tactique de nouvelles capacités dans les domaines du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR), mais comme son nom l’indique, en étant indépendant des systèmes propres à l’appareil. Certains Atlas se verront ainsi équipés « d’un nouveau système de mission, de consoles de tenue de situation tactique installées dans la soute pour contrôler différents capteurs et coordonner les missions ». Le PMS pourra également prendre en charge un capteur optronique sur l’avion.

À noter que les consoles seront palettisées pour permettre de les charger et décharger facilement en cas de changement de mission.

La DGA précise que la France prévoit, à terme, la commande de six kits PMS complets (système de mission et capteur) et la modification de 20 A400M de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). Chacun de ces kits pourra ainsi être installé indifféremment sur l’un des vingt avions qui auront été modifiés pour accueillir ces capacités. Le contrat prévoit par ailleurs que les A400M de l’AAE puissent être rétrofités par le Service industriel de l’aéronautique (SIAé) pour optimiser et accélérer le déploiement de ces nouvelles capacités.

« Avec ce développement, l’armée de l’Air et de l’Espace se dote d’un appareil capable de devenir un outil de commandement et de contrôle (C2) tactique dans le ciel » a déclaré Jean-Brice Dumont, directeur des avions militaires chez Airbus Defence and Space.

L’AAE aligne aujourd’hui 25 A400M.