CMA CGM souhaite se faire une place dans la maintenance aéronautique et soutenir la disponibilité de sa propre flotte. Dans ce but, le groupe a annoncé le 15 juin la signature d’un accord préliminaire pour acquérir Crystal Aero Solutions.

Crystal Aero Solutions est spécialisée dans la fourniture de services de maintenance en ligne et de maintenance légère. Basée à Paris CDG mais également présente à Bruxelles et Liège, elle est aussi capable de déployer ses équipes sur des opérations internationales de support moteur. Elle est déjà partenaire du groupe CMA CGM puisqu’elle contribue à la maintenance de la flotte de sa compagnie aérienne CMA CGM Air Cargo depuis 2024.

Avec elle dans son giron, le groupe pourra poursuivre le développement de ses activités dans le fret aérien avec sérénité, en s’appuyant davantage sur l’expertise de Crystal Aero Solutions pour accompagner la croissance de sa flotte et assurer sa disponibilité.

Pour la société de maintenance, cette opération ouvrira de nouvelles opportunités commerciales, notamment à l’international. Bien qu’elle s’appuie sur le groupe pour cela, elle restera toutefois un fournisseur indépendant de services de maintenance et continuera de développer ses activités auprès de ses autres clients. Elle conservera également ses dirigeants actuels.

« Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de nos activités de fret aérien. Dans un contexte de croissance de notre flotte, nous pourrons nous appuyer sur l’expertise et le savoir-faire des équipes de Crystal Aero Solutions afin de soutenir nos opérations sur plusieurs plateformes stratégiques et d’accompagner le développement de CMA CGM Air Cargo. Nous sommes également heureux d’accompagner la poursuite de la croissance de Crystal Aero Solutions, tout en préservant son positionnement de fournisseur indépendant au service de l’ensemble de ses clients », récapitule Damien Mazaudier, directeur général de la division aérienne du groupe CMA CGM.