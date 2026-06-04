Les jours d’expansion effrénée d’IndiGo appartiennent au passé. Après avoir annoncé un ajustement de ses services long-courrier avec la suspension temporaire de la desserte de Manchester et le retrait d’un Boeing 787-9 à Norse Atlantic Airways à partir de septembre, elle taille dans son réseau international moyen-courrier. Six destinations vont ainsi sortir du réseau cet été.

La low-cost a en effet suspendu ses services vers Langkawi, Krabi, Ho Chi Minh Ville, Hong-Kong et Shanghai à compter du 1er juillet, et vers Siem Reap à partir du 3 juillet. Les vols reprendront en revanche dès le 1er octobre.

IndiGo indique que la demande est traditionnellement plus réduite sur ces destinations à cette période de l’année, ce qui, combiné à la hausse de ses coûts et un environnement géopolitique complexe, menace la rentabilité sur ces lignes. Elle se dit prête toutefois à les relancer avant si la demande le justifie.

Elle souligne également que ces ajustements sont marginaux : elle continuera de réaliser plus de 1 800 vols internationaux chaque semaines.

« Ces changements mesurés visent à adapter la capacité aux conditions actuelles du marché et aux tendances de la demande, tout en garantissant que la compagnie conserve sa fiabilité et l’intégrité de son réseau sur l’ensemble de ses destinations mondiales. La compagnie continuera de suivre la situation de près, compte tenu de la hausse des coûts d’exploitation et des restrictions persistantes de l’espace aérien », explique-t-elle dans un communiqué.