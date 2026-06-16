Airbus dispose désormais d’une « puissance de feu » considérable pour répondre aux besoins de ses clients sur le marché des avions monocouloirs. Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus, a inauguré la seconde ligne d’assemblage final (FAL) dédiée à la famille A320neo sur le site Jean-Luc Lagardère à Blagnac le 15 juin, en présence de Lars Wagner, le nouveau directeur général de la division Commercial Aircraft, de Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports, d’élus de la région, mais aussi de nombreux salariés de l’avionneur.

Parallèle à celle mise en service en 2023 dans le gigantesque bâtiment qui était dédiée à l’origine à l’assemblage de l’A380, cette nouvelle FAL va venir soutenir la montée en cadence de la famille A320neo, mais tout particulièrement pour l’A321neo et ses différentes variantes. Il faut dire que le programme A320 a confirmé son statut de « best-seller » mondial, avec plus de 20000 exemplaires commandés depuis son lancement il y a près de 40 ans et près de 7500 restant à livrer (au 31 mai), dont 74% sont des A321neo ou des A321XLR (version long-courrier).

« Il fallait monter en cadence, mais il fallait aussi être capable de passer beaucoup plus à l’A321, et on a imaginé une montée en cadence jusqu’à 75 avions par mois, une cadence sans précédent dans l’histoire pour des avions de cette taille, et que l’on vise pour la fin de 2027 » a expliqué Guillaume Faury durant la cérémonie d’inauguration de la nouvelle FAL. Il a d’ailleurs rappelé que la grande majorité des monocouloirs de la famille était désormais des A321neo et que les nouvelles commandes étaient presque exclusivement pour l’A321neo. « Le basculement est vraiment en train de se faire maintenant » a-t-il annoncé.

Plus de 100 monocouloirs déjà assemblés sur le site

La première FAL du site Jean-Luc Lagardère a d’ailleurs bien montré l’exemple, avec déjà plus d’une centaine d’appareils assemblés depuis son activation en 2023, et la livraison du tout premier A321neo toulousain seulement quelques mois plus tard. « Vous avez fait la montée en cadence la plus rapide de toutes les chaînes A320 » a d’ailleurs salué le président exécutif d’Airbus aux nombreux compagnons présents lors de la cérémonie d’inauguration.

« Avec cette première ligne, nous avons donc livré un premier avion fin 2023, 33 en 2024 et 67 en 2025, c’est une montée en puissance très rapide » a d’ailleurs révélé Thierry Masse, responsable des opérations et de l’industrialisation des FAL du site, durant la cérémonie. « Depuis début mai, nous sommes à 8 avions par mois pour accompagner la montée cadence et la demande vivante très importante sur cet avion » a-t-il poursuivi.

Mais le président exécutif d’Airbus a également souligné le fait que le « ramp-up » de la famille A320neo, n’était pas qu’une question de volume ou de basculement sur l’A321. « C’est aussi beaucoup plus de complexité pour tous ces avions et c’est aussi le besoin de plus de qualité » a-t-il expliqué. On pense évidemment aux différentes possibilités apportées par la configuration ACF de l’A321neo, aux multiples aménagements possibles en cabine en fonctions des opérateurs et des missions de l’appareils, aux modifications propres à la version XLR…

La « Ligne 2 » du site Jean-Luc Lagardère est en soit un copier/coller de la première. Elle a été conçue pour assembler l’ensemble de la famille A320neo, y compris l’A321XLR. Elle s’appuie sur les dernières technologies en la matière, avec une numérisation poussée des postes de travail et sur une automatisation accrue de certaines opérations, comme le perçage robotisé ou le positionnement des grandes sections à joindre. Quatre A321neo étaient en cours d’assemblage sur le site Jean-Luc Lagardère durant l’inauguration, avec les tronçons du premier appareil positionnés sur la nouvelle ligne.

Dix FAL désormais comptatibles avec l’A321neo et ses variantes

Avec cette nouvelle ligne d’assemblage, Airbus dispose désormais de dix FAL dédiées à l’ensemble de la famille A320 dans le monde, en incluant les quatre lignes de Finkenwerder (Hambourg), les deux de Mobile (Alabama) et les deux de Tianjin (Chine). En fait ce n’est pas tout à fait vrai puisque la FAL historique de Saint-Martin, qui ne peut pas intervenir sur l’A321neo, restera encore active un temps, la nouvelle FAL devant prendre le relais à terme une fois à pleine capacité.

Fabrice Lepage, responsable des chaînes d’assemblage final pour la famille A320 à Toulouse, a précisé que les deux FAL du bâtiment Jean-Luc Lagardère seraient désormais opérées par une seule et même équipe. « Concrètement, les évolutions de cadence à la baisse sur Saint-Martin nous permettent de transférer les compétences clés de manière fluide, qu’il s’agisse des personnels de la production ou des fonctions support » a-t-il détaillé. « Rien que cette année, ce sont près de 120 collaborateurs et collaboratrices qui auront donc traversé la plateforme, et l’ouverture de cette ligne 2 aura conduit aussi à recruter plus de 170 intérimaires ».

La seconde FAL du site Jean-Luc Lagardère est donc l’aboutissement d’un long processus mené depuis de nombreuses années pour parfaire la montée en cadence de la famille A320neo. « Il est très important que tous ces avions sortent « on time », « on quality », « on cost » pour la satisfaction de nos clients. Vous savez qu’on a beaucoup de travail à faire sur le « on time ». Nos fournisseurs, malheureusement, ne nous aident pas toujours. Mais ça, c’est la branche sur laquelle on va être assis pour préparer la suite » a souligné Guillaume Faury, un petit message à peine voilé à destination du motoriste américain Pratt & Whitney suite aux retards de livraisons des PW1100G-JM qui se poursuivent…

Romain Guillot à Blagnac