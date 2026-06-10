easyJet franchit un nouveau cap symbolique, avec la réception de son 100e neo. La low-cost britannique a célébré cette livraison avec Airbus à Hambourg, le 10 juin. L’appareil, un A321neo, immatriculé G-ZXIA, porte la flotte de la compagnie à 359 avions.

Désormais, tous les A320/A321neo livrés à easyJet seront équipé de la plus récente version de la cabine Airspace, qui comprend des améliorations au niveau de d’éclairage, une redéfinition de la palette couleur appliquée au mobilier cabine et de son design, et offre davantage d’espace au niveau des épaules. easyJet souligne aussi qu’Airbus a eu un recours accru à des matériaux réparables et recyclés, par exemple en utilisant un revêtement en poudre sur les panneaux latéraux au lieu des parois stratifiées traditionnelles, ce qui réduit la masse et les coûts de réparation.

Par ailleurs, des améliorations ont aussi été apportées aux cuisines, les équipages pouvant notamment profiter de la présence de fours doubles à l’avant et à l’arrière, pour la première fois sur A320neo.

Toutes ces nouveautés seront installées en rétrofit sur 81 appareils de la flotte (six A321neo et 75 A320neo).

Enfin, les futurs appareils seront équipés de nouveaux feux de piste multifonctionnels à LED non escamotables (MFRL), qui remplacent l’ancien système d’éclairage du train avant (deux feux d’atterrissage rétractables et l’ensemble complet des feux du train avant). easyJet explique que les feux du train avant ont été supprimés et que la conception des feux d’atterrissage a été simplifiée par la suppression du mécanisme rétractable, ce qui réduit la traînée et la masse, donc la consommation de carburant, tout en améliorant les performances optiques et la fiabilité pour les pilotes.