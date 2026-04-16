Allegiant Air et Sun Country Airlines ont reçu l’approbation du ministère des transports (DoT) américain pour leur rapprochement. La réponse positive à cette demande conjointe de dérogation provisoire leur permettra de continuer à exercer leurs activités en tant que transporteurs distincts sous une propriété commune, lorsque la transaction sera finalisée.

Il s’agissait de la dernière condition réglementaire à remplir pour que le projet de fusion puisse avancer. S’il est approuvé par les actionnaires des deux compagnies lors des assemblées générales extraordinaires du 8 mai, la transaction pourrait être finalisée dès le 13 mai.

Allegiant et Sun Country continueront alors d’opérer de manière indépendante, en préservant leur modèle commercial et leur réseau respectifs, tout en progressant vers l’obtention d’un certificat d’exploitation unique.